'Ndrangheta per mettere a tacere giornalisti, Chico Forti stupito dalla nuova indagine

«Stupito, affranto e smarrito», così Chico Forti è stato descritto ad Ansa dal suo avvocato Andrea Radice.

Forti è rinchiuso nel carcere di Verona dove deve scontare una condanna all'ergastolo per omicidio ricevuta negli Stati Uniti. E dopo le polemiche per il rapido permesso concesso al detenuto, il quale ha potuto visitare la madre pochi giorni dopo il suo trasferimento in Italia, ora il 65enne trentino è tornato al centro dell'attenzione per fatti ben più gravi. Pare, infatti, che Forti abbia voluto contattare la criminalità organizzata per «mettere a tacere» tre persone, tra cui il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e la giornalista Selvaggia Lucarelli. «La vicenda andrà approfondita - ha commentato Andrea Radice - ma Chico Forti è caduto dalle nuvole».

Il diretto interessato, dunque, si dichiara stupito sul fascicolo aperto dalla procura di Verona. Fascicolo che al momento è contro ignoti e senza una chiara ipotesi di reato. L'indagine è partita dalle rivelazioni di un operatore dell'istituto di pena. Rivelazioni che non vengono sottovalutate dagli investigatori, i quali hanno sentito anche altri testimoni. E tra questi testimoni ci sarebbe anche un detenuto che avrebbe assistito all'incontro tra Forti e l'uomo che gli avrebbe potuto fornire contatti con la 'ndrangheta.

Sull'inchiesta, anche il Garante dei detenuti ha avviato accertamenti. Intanto, i dettagli che sono emersi hanno scatenato una serie di reazioni anche politiche. Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato polizia penitenziaria (Spp), ha dichiarato a Today. «Se risulteranno accertate le cose oggetto dell'indagine della procura di Verona su Chico Forti, la premier Giorgia Meloni dovrebbe riaccompagnare l'illustre detenuto all'aeroporto più vicino perché venga rispedito negli Usa». Il Partito Democratico ha annunciato un'interrogazione al ministro Carlo Nordio. Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi Sinistra ha espresso solidarietà a Travaglio e Lucarelli, «persone - ha detto - che difficilmente si fanno mettere a tacere da chicchessia». Ed il Movimento 5 Stelle ha chiesto una presa di posizione da parte del Governo Meloni.