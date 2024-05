Chico Forti è stato trasferito nel carcere di Verona Montorio

Inizialmente si pensava sarebbe giunto nella giornata di lunedì 20 maggio, e invece Chico Forti è stato trasferito nel carcere di Verona a Montorio, dopo il suo arrivo in Italia nelle scorse ore, già quest'oggi domenica 19 maggio. A renderlo noto l'agenzia Ansa che ha confermato alcune indiscrezioni precedentemente trapelate.

L'uomo sessantacinquenne, originario del Trentino, per ben 24 anni è stato prigioniero in carcere negli Usa dove nel 2000 venne condannato all'ergastolo in Florida con l'accusa di omicidio. Forti si è sempre dichiarato innocente ed il suo processo non ha mancato di sollevare perplessità. Ora potrà scontare il resto della sua pena in Italia dove, per desiderio espresso dallo stesso Chico Forti, potrà anche rivedere la propria madre che, oggi novantaseienne, abita a Trento e non vede il figlio dal 2008.

Chico Forti era atterrato sabato 18 maggio all'aeroporto di Pratica di Mare, non lontano da Roma, dove al suo arrivo era presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Subito dopo Forti era stato accompagnato al carcere di Rebibbia. Oggi è infine giunto il suo trasferimento nel penitenziario di Verona.