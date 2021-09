La dedica di Daniel a Chiara: «Tu sei e resterai per sempre la mia metà»

«Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere». È lo struggente messaggio affidato a Instagram di Daniele Bongiovanni, il fidanzato di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa domenica a Calmasino.

«Abbiamo passato mille avventure - si legge sul profilo del giovane -, ma era solo l'inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso. Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai».

Nel primo pomeriggio del 5 settembre, Chiara era rientrata a casa dopo aver lavorato nell'attività del padre del compagno, dove sarebbe dovuta tornare più tardi. Quando però la 27enne non si è presentata, Daniel ha provato a chiamarla al cellulare e non ottenendo risposta si è recato nell'appartamento di Calmasino dove vivevano, trovandola oramai priva di vita in cucina: a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del 118. Una tragedia che ha stravolto la vita del ragazzo e per la quale i carabinieri hanno accusato Emanuele Impellizzeri, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità nella notte tra domenica e lunedì.

«Incredula ed attònita tutta la comunità di Fumane si stringe al cordoglio dei famigliari di Chiara», questo invece il messaggio del Comune di Fumane, dove Chiara era cresciuta con mamma, papà e fratello. Ma il dolore non ha risparmiato neppure le aree di Bardolino e Garda, dove chi l'ha conosciuta ricorda una ragazza sorridente, con la testa sulle spalle e tanti progetti per il futuro.

Un crimine che ancora non trova spiegazione, vista la reticenza dell'indagato nel fornire un movente, ma che ha gettato sconforto su due famiglie e su tutti i conoscenti di una splendida coppia che doveva essere solamente all'inizio della sua storia.