L'ultimo saluto all'«angelo biondo», a Fumane il funerale di Chiara Ugolini

La chiesa non ha potuto contenere tutti coloro che volevano partecipare ed è stato allestito un maxi-schermo per consentire a chi era all'esterno di seguire la funzione celebrata dal vescovo Zenti

Dopo il corteo di ieri, 12 settembre, oggi è stato il giorno del funerale di Chiara Ugolini, la ragazza trovata morta nella sua abitazione di Calmasino, a Bardolino. Un omicidio di cui è stato accusato Emanuele Impellizzeri, 38enne vicino di casa della giovane.

L'ultimo saluto alla 27enne nativa di Fumane è stato dato questo pomeriggio proprio nella chiesa del paese della Valpolicella. Difficile calcolare il numero dei partecipanti alla cerimonia che si contavano a centinaia. Impossibile contenerli tutti nella piccola chiesa parrocchiale e per questo è stato allestito un maxi schermo per far seguire la funzione anche a chi era rimasto all'esterno della chiesa. Una funzione celebrata dal vescono Giuseppe Zenti e trasmessa anche in diretta streaming su Youtube.

Proprio il vescovo ha usato parole cariche di sdegno per un delitto definito «vile, diabolico, assurdo e inumano», auspicando un giusto esito del processo di cui si farà carico la magistratura scaligera. Ma monsignor Zenti ha voluto testimoniare anche la sua vicinanza ai famigliari della vittima, offrendo il «barlume di luce» che per il vescovo di Verona si può trovare nella parola di Dio.

Chiara Ugolini è stata poi ricordata dal Volley Palazzolo, la squadra in cui giocava, dalle amiche e anche dal padre che con una lettera ha salutato il suo «angelo biondo». Ma il dolore per la morte della 27enne è stato espresso anche dalle comunità locali, Bardolino e Fumane in primis. Per i due territori oggi è stato giorno di lutto cittadino e alle esequie di questo pomeriggio hanno partecipato i due sindaci Daniele Zivelonghi e Lauro Sabaini. Ed insieme a loro anche altri rappresentanti delle amministrazioni locali dell'Ovest Veronese.