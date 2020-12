Un cervo avvistato e filmato mentre gira in libertà per le vie di Montorio a Verona

Un cervo è stato avvistato e filmato mentre corre per le strade di un quartiere di Verona. Il singolare episodio è avvenuto nella serata di martedì 29 dicembre a Montorio, non lontano dalle colline. Qui un automobilista, dopo essersi imbattuto nell'animale che circolava liberamente per le vie praticamente deserte, ha ripreso il cervo ed il suo video in breve tempo è diventato virale sui social.

Con ogni probabilità, il cervo pare sia sceso dai vicini monti della Lessinia, avventurandosi fin dentro il centro abitato dove è stato poi "scoperto" dall'automobilista. Nel filmato il cervo appare un po' spaesato, ma non particolarmente intimorito, nonostante la presenza della vettura.