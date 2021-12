Mercatini e banchetti di Santa Lucia affollati: l'obbligo di mascherina non ferma i visitatori a Verona

È scattato il 4 dicembre a Verona l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, ma questo non ha fermato i visitatori, che nella giornata di domenica hanno preso d'assalto il centro cittadino, sfruttando così il meteo favorevole.

Esauriti già nel primo pomeriggio i principali parcheggi a ridosso della zona del centro storico, dove in questi giorni sono presenti in banchetti di Santa Lucia e i mercatini di Natale. Code sono state registrate per accedere a quest'ultimi, i quali hanno l'ingresso contingentato.

Veronamobile.it segnala invece tre incidenti stradali avvenuti in giornata: il primo poco prima delle 7 del mattino all'altezza del civico 83 di via Mantonava, il secondo intorno alle 9.30 in Rigaste Redentore e il terzo, poco prima delle 14, in strada Rodigina, all'altezza del civico 92.