Base di spaccio in un garage, sequestrati 5 chili di hashish e marijuana

Da tempo, era monitorato dagli agenti della squadra mobile scaligera perché ritenuto al centro di una rete di spaccio di grossi quantitativi di hashish e marijuana. L'uomo è ora in manette.

È un trentasettenne di origini brasiliane, sorpreso ieri mattina, 28 giugno, dai poliziotti in Via Fontana del Ferro mentre scaricava uno scatolone da un'auto per poi dirigersi a piedi verso un garage. Prima che riuscisse ad entrare, gli operatori lo hanno bloccato ed hanno controllato il contenuto dello scatolone. Il pacco era stato riempito di poliureatano espanso per coprire ogni odore, ma gli agenti hanno comunque individuato al suo interno 40 panetti di hashish marchiati con diversi loghi e dal peso complessivo di 3.570 grammi.

Il controllo è poi proseguito nel garage dove il 37enne si stava dirigendo. L'accurata perquisizione hanno permesso di trovare un grosso involucro di marijuana di circa 1.100 grammi, un altro panetto di hashish di 161 grammi nascosto nel microonde, un barattolo contenente alcuni grammi di marijuana e hashish pronti per essere ceduti al dettaglio, oltre a del materiale utile al confezionamento degli stupefacenti.

E durante la perquisizione, un giovane si è presentato nel garage in cerca del proprio pusher. Il ragazzo ha però trovato i poliziotti che lo hanno identificato e segnalato alla prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.

Inoltre, un'ulteriore perquisizione è stata eseguita in un'abitazione di Bardolino riconducibile al 37enne. All'interno della casa, gli uomini della squadra mobile hanno rinvenuto e sequestrato circa 11.000 euro in contanti, somma ritenuta provento del traffico illecito, e una macchina conta soldi professionale.

Ultimati gli accertamenti di rito, il trentasettenne è stato arrestato e condotto presso nel carcere di Montorio.