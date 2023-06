Centenario del festival lirico in Arena, per la prima un piano di sicurezza straordinario

Massima accoglienza, controlli anti-terrorismo e allenza tra pubblico e privato nei meccanismi di controllo degli accessi. Sono queste le basi del piano di sicurezza per l'apertura del centesimo festival lirico all'Arena di Verona. L'evento, che sarà trasmesso in mondovisione dalla Rai, è in programma per venerdì prossimo, 16 giugno, e richiamerà in città tantissime celebrità e autorità non solo del mondo della musica ma anche istituzionali. È dunque alto il rischio che una serata così importante possa diventare teatro di plateali azioni di disordine o violenza. Rischio che è stato valutato all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e che il questore di Verona Roberto Massucci intende disinnescare con l'ordinanza firmata ieri, 13 giugno, durante un tavolo tecnico tenuto in questura.

L'ordinanza del questore Massucci contiene sostanzialmente il piano operativo per l'impiego di tutte le forze dell'ordine e dei servizi di specialità a garanzia della sicurezza per il grande evento di venerdì. Forze della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza avranno il preciso compito di presidiare il territorio con controlli ripetuti. La logica che sostiene il piano è quella dei cerchi concentrici con un'area di massima sicurezza al centro. Area ovviamente che include l'Arena e Piazza Bra.

Accanto alle forze ordinarie opereranno poi unità altamente addestrate contro il terrorismo, artificieri, unità cinofile e la polizia scientifica. Ed è inoltre previsto l'impiego degli esperti di ordine pubblico e cioè i reparti mobili della polizia ed il battaglione dei carabinieri.

Particolare attenzione è stata posta anche ai controlli nelle stazioni ferroviarie ed ai caselli autostradali, garantiti da polizia ferroviaria e dalla polizia stradale.

E tra gli aspetti determinanti del piano c'è anche quello della viabilità, messo in campo dal comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura e dal supporto tecnico dell’organizzazione. A tal proposito, è stata ribadita l'esigenza di informare gli spettatori sull'opportunità di arrivare in netto anticipo, in modo tale che tutti possano entrare in Arena entro le 20.30.

Infine, per le alte cariche dello Stato che saranno presenti, i servizi di massima sicurezza saranno garantiti dal personale addestrato per l’attività di protezione, affiancato dagli agenti della Digos.