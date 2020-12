Usano il cellulare rubato all'anziano in ospedale: cinque denunciati

Dopo averglielo rubato, avrebbe consegnato il telefono ad altri 4 (tra cui un uomo residente in provincia di Verona), i quali lo hanno utilizzato senza pensare che in quel modo avrebbero permesso ai carabinieri di individuarli.

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi, lo scorso 13 luglio un 38enne di Borgoricco si sarebbe appropriato del cellulare di un 77enne di Santa Giustina in Colle, mentre i due si trovavano all’ospedale di Camposampiero. I militari avrebbe così avviato le indagini riuscendo a risalire a 4 individui che avrebbero utilizzato il dispositivo rubato: un nigeriano di 22 anni residente a Borgetto (Palermo), un bengalese di 26enne di Verona, un nigeriano di 41 anni residente a Vicenza e una 25enne nigeriana che abita a Vicenza. Tutti e 4 sono stati denunciati per ricettazione mentre il 38enne di Borgoricco è stato denunciato per furto aggravato.