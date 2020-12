Celle frigo per le salme: dopo l'ospedale di Legnago ne compaiono anche a Verona

Non solo all'ospedale di Legnago, come riportato dall'Ansa nelle scorse ore, sarebbero giunti i conteiner frigo per le salme, ma anche nella città di Verona. Nella giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, l'Ulss 9 Scaligera aveva precisato che «si tratta di una prassi già adottata da altri ospedali in particolari situazioni». Nel caso del "Mater Salutis" di Legnago il container frigorifero si troverebbe collocato tra l'edificio che ospita le celle mortuarie ed il pronto soccorso dell'ospedale e, pertanto, non risulterebbe visibile dall'esterno.

In base a quando riferito sempre dall'Ansa, alcune fonti interne alla stessa Ulss 9 Scaligera, avrebbero spiegato che il regolamento impone di tenere sempre un posto libero nelle celle mortuarie per eventuali casi che necessitino di autopsia: «L'incremento dei decessi - viene spiegato dall'Ulss 9 Scaligera - ha reso necessario provvedere con questa struttura, per motivi di decoro. Nessun familiare ha manifestato disagio, né ci sono state lamentele».

Di oggi è invece la notizia che anche negli ospedali di Verona in Borgo Roma e a Borgo Trento, sarebbero apparsi conteiner frigo dall'aspetto simile a quelli dell'ospedale di Legnago. Anche in questo caso parrebbe trattarsi sempre di misure preventive per evitare il sovraffollamento delle celle mortuarie. Oltre ai tre ospedali citati, anche nei pressi dello stesso cimitero monumentale di Verona sarebbero apparse strutture dello stesso genere. La pandemia da Covid-19 ed il conseguente aumento dei decessi, pare richiedere anche questo tipo di misure straordinare per continuare a garantire il decoro ed il rispetto delle regole nella gestione dei defunti.