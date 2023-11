Delitto Cecchettin, cambia il capo d'imputazione per Turetta: omicidio volontario

«Il ritrovamento del corpo della ragazza chiaramente necessita il cambiamento del capo di imputazione che quindi è stato cambiato. È omicidio volontario, allo stato, ma si tratta di una imputazione provvisoria perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti tecnici sui luoghi, sui reperti, sulla macchina, dobbiamo sentire la versione dei fatti di Turetta, e solo a quel punto si potrà fare un'impostazione più completa». Sono le parole del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, riportate da PadovaOggi, il quale ha spiegato il cambio dell'imputazione provvisoria di Filippo Turetta ad omicidio volontario: diventa sempre più fondamentale dunque comprendere se l'assassinio di Giulia Cecchettin (sul quale è scoppiata la polemica dopo le parole del consigliere regionale Valdegamberi) è stato pianificato o meno. Appurarlo sarà compito degli investigatori, i quali stanno vagliando tutti gli elementi a loro disposizione.

«Dobbiamo ancora valutare i dati di fatto e questo potrà essere fatto solo dopo l'autopsia e gli accertamenti tecnici irripetibili. L'autopsia sarà fatta solo quando ci saranno le notifiche alle parti, quando anche Turetta avrà nominato un suo legale», ha specificato il procuratore capo riguardo la possibilità che venga contestata a Filippo Turetta l'aggravante della premeditazione, ma su questo Cherchi invita alla prudenza. Ha poi fatto una considerazione sulla fuga e sul momento in cui è stato trovato: «Trattandosi di un soggetto non inserito in ambiti di criminalità organizzata, per cui gli appoggi esterni, anche se ci fossero stati, sarebbero stati limitati e infatti è andata è andata esattamente così. Non si è costituito ma è stato prontamente individuato». Non viene escluso quindi che qualcuno abbia aiutato Turetta, che al momento non ha fornito la propria versione e dunque nessun tipo di chiarimento.