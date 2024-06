Tre latitanti all'estero ed uno a Cerea rintracciati dai carabinieri

Avevano commesso reati nel Veronese ed erano stati condannati al carcere. Quattro latitanti sono stati rintracciati dai carabinieri in Italia e all'estero ed ora dovranno scontare le loro pene.

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato bloccato ieri, 21 giugno, a Cerea. È un 69enne del luogo, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura di Verona. L'uomo deve scontare la pena di tre anni e quattro mesi come cumulo di pene residue per rapine commesse nel 2016 in provincia di Verona.

Precedentemente, tra i mesi di aprile e giugno, era stati individuati di carabinieri scaligeri altri tre catturandi colpiti da condanne passate in giudicato.

In Germania, è stato arrestato dalla locale polizia giudiziaria un 57enne di origini marocchine a seguito di condanna definitiva a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in Nogara dal 2017 al 2018. In Spagna è stato catturato un 48enne di origini rumene, condannato a due anni e nove mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata ai furti con la tecnica dell'abbraccio. Furti che erano stati compiuti tra Legnago, Cerea e Casaleone dal 2019 al 2021. Infine, in Belgio, è stato arrestato un 34enne di origini marocchine, condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Reati commessi a Caprino Veronese nel settembre 2019. Per i tre arrestati all'estero sono state avviate le procedure affinché siano consegnati all'autorità giudiziaria italiana.