Catamarano si capovolge nel lago di Garda: salvato velista grazie al pronto intervento dei soccorritori

È giunta nella tarda mattinata di oggi, martedì 22 giugno, alla sala operativa della guardia costiera di Salò, che coordina le attività di soccorso su tutto il lago di Garda, la richiesta di assistenza di una persona che, a bordo del suo catamarano, probabilmente a causa di «un'improvvisa folata di vento», si è vista «capovolgere il natante». La guardia costiera spiega in una nota che «il diportista, non riuscendo a portare il catamarano in posizione di navigabilità, nel restare aggrappato allo stesso, riusciva a richiedere i soccorsi tramite il numero 1530 d’emergenza in mare e sul Lago di Garda».

Assunto il coordinamento delle attività Sar, la sala operativa della guardia costiera ha richiesto l’impiego dei Vol. dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Grazie alla prontezza d’intervento del gommone e dei soccorritori, nonché alle precise indicazioni di coordinamento disposte dalla sala operativa, dopo pochi minuti il diportista è stato individuato, raggiunto e recuperato a bordo del gommone dei vigili del fuoco. Infine, l'uomo è stato trasportato nel porto di San Nicolò, mentre l’unità alla deriva è stata raggiunta da un gommone del servizio "spiagge sicure" e rimorchiata a Torbole.

Fondamentale, anche in quest’occasione, si è rivelata la sinergia tra guardia costiera e i vigili del fuoco intervenuti. Tale efficienza di pronto intervento di tutte le forze concorrenti presenti sul bacino del Garda è ormai consolidato non solo con i vigili del fuoco, ma anche con le due squadre acque interne della polizia di Stato di Riva e di Peschiera del Garda, oltre che con i carabinieri di Torri del Benaco e con la guardia di finanza di Salò. Da ricordare inoltre anche la fondamentale presenza delle varie articolazioni di protezione civile e volontariato presenti lungo tutti i 163 chilometri di costa che circondano il lago più grande di Italia.