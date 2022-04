Disastro dell'Antonov, Cassazione ordina ricalcolo dei risarcimenti

Quello che ora i parenti delle vittime sperano è di non dover attendere molto prima di un nuovo processo. Anche perché ormai da quel 13 dicembre 1995 sono passati quasi 27 anni. Un lasso di tempo enorme per avere giustizia. E giustizia dovrà fare di nuovo la Corte Civile d'Appello di Venezia sui risarcimenti per la strage dell'Antonov, l'aereo partito nel giorno di Santa Lucia del '95 dall'aeroporto Catullo di Verona e schiantatosi in località Poiane, a Sommacampagna. In quel disastro morirono 41 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. E per alcuni di quei decessi i famigliari devono ancora essere risarciti.

Sui risarcimenti per la tragedia del bimotore turboelica Antonov An24 non è stata ancora pronunciata la sentenza definitiva in sede civile. Nei giorni scorsi, infatti, la Corte di Cassazione ha annullato quanto stabilito dalla Corte d'Appello nel 2016. Come riportato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona, la Suprema Corte ha accolto i ricorsi presentati da alcuni parenti delle vittime, i quali avevano giudicato vergognosa la sentenza del 2016. In Appello, era stato ridotto da 50mila e 20mila il danno da rimborsare per ogni vittima. La Cassazione ha dunque ordinato di ristabilire il giusto risarcimento attraverso un nuovo procedimento alla Corte Civile d'Appello veneziana, la quale dovrà utilizzare delle tabelle risarcitorie diverse da quelle usate in precedenza.

Risarcimenti che dovranno essere pagati dall'Aeroporto Catullo e dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ritenuti colpevoli nel processo penale per non aver effettuato i controlli necessari sul velivolo che dopo la partenza dal Catullo si staccò leggermente da terra prima di schiantarsi in un pescheto innevato di Sommacampagna.