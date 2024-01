«Il fatto non sussiste». Cade condanna di Serpelloni per concussione

Nel novembre scorso, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza ai due medici che erano stati condannati con lui, Oliviero Bosco e Maurizio Gomma. Ora, la Suprema Corte ha riservato lo stesso trattamento anche per Giovanni Serpelloni, già direttore del Servizio per le dipendenze dell'Ulss veronese e capo del dipartimento politi antidroga della presidenza del consiglio dei ministri. A otto anni dall'arresto e a undici anni dall'inizio dell'indagine, anche a Serpelloni è stata annullata la condanna per concussione perché il fatto non sussiste.

Fonti legali, citate da TgVerona, hanno però confermato che la Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte d'Appello di Venezia di pronunciarsi su un'altra accusa rivolta a Serpelloni, Gomma e Bosco, quella di tentata concussione.

La condanna in primo grado per concussione era arrivata per i tre medici nel febbraio 2020. Serpelloni era stato condannato a sette anni e sei mesi, Gomma a sei anni e sei mesi e Bosco a quattro anni e quattro mesi. Pene poi ridotte nella sentenza di condanna in appello. Ora quella condanna è caduta e la Corte d'Appello dovrà stabilire se i tre medici si sono macchiati soltanto del reato di tentata concussione. Reato che si sarebbe concretizzato, in base alle accuse, nella richiesta di 100mila euro fatta all'azienda Ciditech come riconoscimento del contributo offerto per lo sviluppo del software Mfp.