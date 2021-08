Casolare occupato abusivamente da nove persone: tutti denunciati

In seguito alla denuncia presentata dall’amministratore di un’azienda agricola con sede legale a Legnago, che segnalava la presenza abusiva di alcuni individui in un casolare di proprietà dell’impresa, i carabinieri della stazione di Minerbe, con l'ausilio dei colleghi di Cerea, Oppeano, Gazzo Roncanova del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago, ha disposto un controllo nell'area.

Nella mattinata di martedì 24 agosto dunque i militari si sono recati a Minerbe, al civcio 99 di via Cesare Battisti, dove hanno sopreso 9 uomini che di fatto avevano occupato stabilmente il casolare segnalato.

Tutti di nazionalità marocchina con un'eta compresa tra i 30 e i 40 anni, lavoratori agricoli, irregolari sul territorio nazionale, gli individui sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di invasione di edificio, dopo le formalità di rito. Uno di questi, già destinatario di un oridine di espulsione, è stato denunciato anche per non aver rispettato quest'ultima disposizione.