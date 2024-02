Sorpresi in un casolare abbandonato con cocaina, eroina e hashish: arrestati

È scattato nel pomeriggio di lunedì, intorno alle ore 15, il controllo in via San Marco a Verona di un casolare abbandonato da parte dei carabinieri scaligeri della sezione radiomobile, con la collaborazione dell'unità cinofila della polizia locale, che ha portato all'arresto di un 43enne marocchino e un 48enne tunisino: entrambi in Italia senza fissa dimora, sarebbero stati trovati in possesso di cocaina, eroina e hashish per un totale di 25 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.

Una sinergia, quella tra carabinieri e polizia locale, che avrebbe permesso di scovare e bloccare i due extracomunitari, sospettati di avere diversa droga con lo scopo di spacciarla in città. Ad uno dei due è stato anche il fatto di avere riferito false generalità sulla propria identità.

Trattenuti presso il Comando dei carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria, nella mattinata di martedì gli arrestati sono comparsi davanti al tribunale scaligero, che ha convalidato i provvedimenti e rinviato la direttissima a marzo.