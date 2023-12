«Vivremo un caso Miteni due?». Ora i fari sono puntati sulla Fis

Per capire la portata del rischio che corre l'ambiente in relazione alle attività della industria chimica di Montecchio Maggiore, la Fis, il sindaco Gianfranco Trapula dovrebbe indire «una assemblea pubblica». A chiederlo con forza è Alberto Peruffo in una lunga nota pubblicata giovedì 21 dicembre redatta col supporto del collettivo ecologista Pfas.land. Secondo Peruffo, che non fa sconti al primo cittadino del Carroccio, si sta nascondendo «una contaminazione in atto di cui nessuno vuole parlare».

La bordata

I documenti in mano all'agenzia veneta per la tutela ambientale ossia l'Arpav, rimarca ancora Peruffo, uno dei volti più noti della rete ambientalista veneta, «parlano di contaminazione da Tfa, Tffa e Pfas» con catena molecolare ultracorta, nonché di barriere idrauliche antinquinamento costruite dentro la fabbrica, a poche centinaia di metri dall'abitato». L'argomento per vero era già stato trattato su Pfas.land a fine novembre, tuttavia Peruffo in queste ore ha alzato i toni non avendo riscontrato a suo dire una risposta adeguata da parte della giunta Trapula.

Non solo Pfas

Ad ogni modo quali sono le sostanze di cui parlano gli attivisti? I Pfas sono «i temutissimi derivati del fluoro» la cui contaminazione è al centro dello scandalo ambientale Miteni che ha colpito tutto il Veneto centrale. Più nello specifico occorrerà capire se i contaminanti Pfas di cui parla Peruffo siano normati ed eventualmente per quali soglie: occorrerà capire poi in quali concentrazioni siano stati rinvenuti e in quali contesti. Ancora, occorrerà poi capire se la criticità riscontrata a Montecchio Maggiore riguardi anche lo stabilimento Fis di Lonigo.

Il Tfa invece, noto agli specialisti come «acido trifluoroacetico», è un composto prodotto nella sintesi chimica di base. È corrosivo, nocivo sia per gli esseri viventi che per l'ambiente in generale. In ultimo il Tffa o «acido trifluorofenilacetico» è un composto «cugino» del Tfa ed è ugualmente considerato nocivo.

Ombre sul passato

Ambedue le sostanze, definite «temibili dal fronte ecologista», sono assai diffuse nella chimica di base, che poi è quella che contraddistingue l'attività della Fis. Che in passato peraltro era già stata bersagliata dalle critiche di Peruffo ancora nell'agosto del 2023.

La commissione ecomafie

Sulla ditta di Montecchio peraltro la Commissione ecomafie aveva già rivolto i suoi riflettori nel 2021. Peraltro quando la ditta ha annunciato un cambio di proprietà la galassia ecologista ha cominciato ad essere preoccupata sulla base del timore che il nuovo acquirente fosse al corrente di criticità ambientali «più o meno angoscianti».

Le carte di Arpav

Ma che cosa dicono le carte di Arpav menzionate da Pfas.land? «La presenza di Tffa prima e Tfa poi è emersa inizialmente - si legge in una relazione del settembre 2023 - dai monitoraggi in alcuni piezometri a Montecchio Maggiore e nelle stazioni acque superficiali a monte e a valle dello scarico del collettore consortile a Cologna Veneta. Si è poi individuato l'impianto di trattamento acque reflue afferente al collettore da cui provengono i composti».

Appresso la direzione provinciale di Arpav Vicenza spiega come presso il depuratore di Montecchio Maggiore il 15 febbraio 2022, il 31 maggio 2022, il 16 settembre 2022 e il 23 novembre 2022 siano stati effettuati nell'ordine quattro doppi campionamenti. Il primo set per il Tfa, il secondo per il Tffa. Per l'acido trifluoroacetico di contro i valori toccano rispettivamente quota 3,3; 53,7; 35,6 e 33,3 microgrammi per litro. Per l'acido trifluorofenilacetico invece i quattro valori rilevati sono sempre inferiori alla soglia di un microgrammo per litro.

Arpav Vicenza peraltro in quella relazione fornisce anche un quadro storico della presenza di Tffa presso il depuratore della città castellana. E le concentrazioni, se si va poco poco a ritroso nel tempo, salgono di parecchio. Al 9 marzo 2021 infatti il valore era di 221 microgrammi per litro. Su quanto questo quadro sia preoccupante per ambiente e salute, è in fase di valutazione. Tuttavia Peruffo chiede che sia Trapula a fornire gli ultimi aggiornamenti e soprattutto chiede una valutazione sulla contaminazione nel suo complesso. Anche alla luce del fatto che l'11 marzo 2021 il monitoraggio all'interno del collettore Arica, il maxi tubo che porta tutti i reflui del polo chimico dell'Ovest vicentino all'impianto di Cologna veneta nel Veronese, toccava quota «17,3 nanogrammi per litro».

Specialisti al lavoro

Sempre l'agenzia per la protezione ambientale sottolinea poi come «la presenza di Tffa prima e Tfa poi sia emersa inizialmente dai monitoraggi in alcuni piezometri a Montecchio Maggiore e nelle stazioni acque superficiali a monte e a valle dello scarico del collettore consortile a Cologna Veneta». Ed è così, procedendo a ritroso, che gli specialisti di Arpav erano stati in grado di individuare l'impianto «di trattamento acque reflue afferente al collettore da cui provengono i composti»: ossia il collettore del consorzio arzignanese Arica. Sempre Arpav aggiunge come per il Tffa «il valore soglia per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee come da tabella 3, allegato 3 d del decreto legge 30 del 2009 sia pari a 0,1 microgrammi su litro».

Il nodo autorizzazione

Il problema di fondo però sta nel fatto che l'autorizzazione concessa alla Fis (che a Montecchio occupa un'area vastissima nella frazione di Alte, proprio a ridosso delle abitazioni) prevede «il monitoraggio dell'acido 2,4,5 - trifluorofenil acetico... a partire dal decreto della Regione Veneto 120 del 28 dicembre 2021 che al momento non ha limiti allo scarico». Detto in altri termini non ci sarebbero limiti allo scarico di queste sostanze. Se tale autorizzazione sia sensata o meno, al momento, ancora non è dato sapere.

Al contempo però, scrive ancora Arpav, «si sta valutando la... diffusione» di tali composti nelle matrici ambientali. Da quanto si capisce quindi sarebbe in corso una sorta di ricognizione generale in ambito tecnico, ambientale e giuridico per capire, oltre alla presenza di eventuali situazioni di illiceità, quanto questi composti si siano diffusi, dove si siano diffusi, in quali concentrazioni e quanto una eventuale contaminazione sia rischiosa per l'uomo e per l'ambiente.

Ansia su ansia

Ed è in questo contesto che si colloca una delle critiche della rete ecologista. «Se il caso è noto sin dal maggio del 2021, grazie ad una audizione in sede di Commissione bicamerale ecomafie, come mai l'ente regionale e gli altri enti a cascata non hanno effettuato una capillare operazione di informazione rispetto alla cittadinanza?». E ancora: «Ma ci rendiamo conto che quei composti chimici sono ormai giunti fino a Cologna come accadde con la contaminazione da Pfas? Vivremo l'incubo di un caso Miteni bis?». Questo è il leitmotiv che da tempo circola a mezza bocca tra gli attivisti del comprensorio.

Niente limiti? Non è proprio così

Una delle questioni dirimenti, tra l'altro, sta nel fatto che le soglie di cui parla Arpav nel documento relativo alla caratterizzazione ai fini di una messa in sicurezza o di una bonifica siano provvisorie e de facto non normate. In Italia però la legge è abbastanza chiara. E prescrive che quando la presenza di una sostanza nell'habitat non è normata, limiti e controlli vadano effettuati sulla base della disciplina vigente sulla sostanza chimicamente più affine.

Rogne per i pozzi barriera

La rete ecologista infatti non è sicura che il quadro conoscitivo e normativo nel quale sarebbe stato avviato un iter di cui ancora poco si sa, sia la risposta giusta alla condizione del suolo sottostante. Sulla quale ancora non c'è molta chiarezza. Peraltro a pagina 5 del prospetto realizzato da Arpav, si scrive nero su bianco che ci sono problemi gravi di «continuità di funzionamento» dei pozzi barriera contro l'inquinamento. Quest'opera in gergo si chiama barriera idraulica.

La «scatola nera»

La stessa Arpav imputa però non alla ditta ma a cause di forza maggiore come la siccità o la composizione del sottosuolo questo tipo di défaillance. Rimane da capire se dal punto di vista interpretativo siano state battute tutte le strade possibili. In questo senso solo una valutazione su tutti i documenti agli atti potrà dire qualcosa di più. Le relazioni vergate dall'agenzia ambientale sono ben scandite ma non contengono tutti gli atti ufficiali in possesso di Comune, Provincia di Vicenza, Arpav, Genio civile, Vigili del Fuoco e Regione Veneto. Solo la compilazione di questa «scatola nera» permetterà una analisi più dettagliata della situazione venutasi a creare nel tempo.