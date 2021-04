Covid-19, i dati dei Comuni veronesi: Ferrara di Monte Baldo non è più senza casi positivi

Un solo Comune veronese risulta non avere casi di positività al virus Sars-CoV-2 alla data di oggi, sabato 3 aprile, e si tratta del Comune di Erbezzo. In quello di Ferrara di Monte Baldo, che solitamente risulta scevro di positività, è invece stato rilevato tra ieri ed oggi un caso positivo. I numeri più alti, come prevedibile, si riscontrano sempre nei Comuni più popolosi: Verona (1.151 casi), poi Villafranca di Verona (251 casi), ma anche a Bussolengo (126 casi), quindi San Bonifacio e Legnago con 125 casi ciascuno e Valeggio Sul Mincio che conta 115 positivi.

Analizzando invece il dato dell'incidenza di positività calcolata sui mille abitanti, spicca il caso di San Mauro di Saline che con una popolazione di 572 persone ha un'incidenza di positività pari a 27,97. A seguire troviamo il Comune di Vestenanova con un'incidenza pari a 14,43 e quello di Garda con un'incidenza di positività ogni mille abitanti pari a 14,31.

Nel capoluogo scaligero l'incidenza resta più bassa, pari a 4,43 ogni mille abitanti. Escludendo Erbezzo che ad oggi non ha casi positivi, il dato migliore sull'incidenza di positività lo troviamo nel Comune di Roverchiara (0,76), seguito da quello di Malcesine che conta 0,81 casi positivi al virus Sars-CoV-2 ogni mille abitanti.