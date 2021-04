Covid: i dati nei singoli Comuni veronesi, uno solo resta senza positivi

Nel singolo Comune di Verona sono 1.090 le persone positive, 63 in più rispetto a 24 ore fa

Un nuovo caso positivo rilevato a Bevilacqua, Selva di Progno ed Erbezzo nella giornata di oggi, venerdì 16 aprile, tutti Comuni che ieri risultavano senza soggetti positivi al virus Sars-CoV-2. Quest'oggi, invece, l'unico Comune veronese a non presentare persone positive è solamente Velo Veronese.

I territori maggiormente popolosi della provincia scaligera continuano ad essere quelli con più casi, a cominicare dal capoluogo Verona che su una popolazione di oltre 259 mila persone conta 1.090 positivi, ben 63 in più rispetto alla giornata di ieri. A seguire troviamo poi Villafranca di Verona con 176 casi su circa 33 mila persone, quindi il Comune di Legnago con 100 casi su 25 mila abitanti, poi 93 a San Martino Buon Albergo su 15 mila abitanti, quindi Bussolengo e Sona che ciascuno presentano 88 positivi.

L'incidenza di positività per il capoluogo Verona si attesta a quota 4,20 ogni mille abitanti, mentre risulta più alta nei piccoli Comuni come Ferrara di Monte Baldo (18,66) oppure San Zeno di Montagna (14,82) dove però i casi positivi rilevati sono rispettivamente 5 e 21. Molto bassa l'incidenza di positività risulta essere nei Comuni di Bevilacqua, Isola Rizza, Palù e Roverchiara, in tutti questi casi al di sotto del valore 1.

