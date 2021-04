Covid, i dati nei Comuni veronesi: Erbezzo senza positivi, sale incidenza a Caprino

Nella giornata di oggi, mercoledì 14 aprile, sono esattamente come ieri solo due i Comuni veronesi rimasti senza casi di persone positive al virus Sars-CoV-2. Uno di questi è sempre Roverè Veronese, mentre l'altro è cambiato essendo che Roverchiara conta quest'oggi un caso positivo. Al contrario è il Comune di Erbezzo ad essere sceso a quota zero casi positivi nel proprio territorio. Altri tre Comuni, Bevilacqua, Palù e Selva di Progno, contano poi un solo caso positivo al coronavirus rilevato.

Nel capoluogo Verona quest'oggi si assiste ad incremento di casi, ben 62 in più rispetto a ieri per un totale di 1.017 persone positive. L'incidenza di positività del capoluogo calcolata sui mille abitanti resta comunque relativamente bassa, giungendo a quota 3,91. Gli altri Comuni che contano un numero abbastanza elevato di casi positivi sono quasi sempre i più popolosi: Villafranca di Verona presenta oggi 187 casi (20 in più rispetto a ieri) su una popolazione di oltre 33 mila persone, così come Legnago conta 90 casi su oltre 25 mila abitanti, mentre migliora leggermente la situazione a Bussolengo con 88 casi (11 in meno rispetto a ieri) su 20 mila abitanti.

Valori piuttosto alti si trovano invece anche a Caprino Veronese con ben 83 casi positivi a fronte di una popolazione che è però meno della metà di quella di Bussolengo, con 8.591 abitanti ed un'incidenza di positività sui mille abitanti che a Caprino, con i nuovi 8 casi rilevati tra ieri ed oggi, è così salita a quota 9,66. Numeri equiparabili tra loro si hanno poi nei Comuni di San Martino Buon Albergo e Sona che vedono rispettivamente 93 casi positivi su 15.799 abitanti (incidenza a 5,89) e 85 casi su 17.719 persone (incidenza a 4,80).

L'incidenza di positività resta sotto il valore di 1 in tre piccoli Comuni, quelli di Roverchiara (0,38), Palù (0,80) e Bevilacqua (0,58). Particolarmente bassa anche in un Comune più popoloso come Villa Bartolomea che, pur a fronte di 5.832 abitanti, conta solo 8 casi, 5 in più comunque rispetto a ieri, e presenta così un'incidenza di positività che si assesta attorno al valore di 1,54 ogni mille abitanti. A Casaleone, Illasi, Ronco all'Adige e San Giovanni Ilarione, paesi che hanno tutti popolazioni equiparabili intorno ai 5 mila abitanti, l'incidenza è maggiore e si va dal valore di 5,38 (Ronco all'Adige) a quello di 8,24 (Casaleone).

