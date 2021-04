Covid, i dati nei singoli Comuni veronesi: scendono a due quelli senza positivi

Rilevato un nuovo caso positivo a Selva di Progno che dunque quest'oggi, martedì 13 aprile, si sfila dalla lista dei territori della provincia di Verona senza alcun abitante positivo al virus Sars-CoV-2. Gli unici Comuni rimasti senza persone positive al coronavirus sono infatti due, quelli di Roverchiara e Velo Veronese.

Nel capoluogo Verona si contano oggi 955 persone positive (26 in più rispetto a ieri), mentre a seguire troviamo Comuni popolosi come Villafranca di Verona che ha 167 casi (15 in meno rispetto a ieri) sugli oltre 33 mila abitanti, o Bussolengo con 99 positivi (9 in più rispetto a ieri) su 20 mila abitanti, quindi Legnago che conta 25 mila abitanti e 87 casi positivi (3 in meno). Bovolone, Pescantina e Negrar, pur avendo una popolazione piuttosto numerosa, mantengono comunque un numero di casi relativamente basso, rispettivamente 35, 51 e 55 positivi.

Il dato dell'incidenza di positività al virus calcolato sui mille abitanti per ciò che riguarda il capoluogo Verona si assesta quest'oggi attorno al valore 3,68. I dati più alti li troviamo a San Mauro di Saline e San Zeno di Montagna, con un'incidenza che rispettivamente è di 13,99 e 13,41. Si sta però parlando di Comuni con 8 positivi su 572 abitanti per il primo e 19 casi su 1.417 abitanti per il secondo. Dato più interessante quello di Caprino Veronese con un'incidenza pari a 8,73, su una popolazione di 8.591 persone con 75 positivi (7 in più rispetto a ieri).

Dove invece l'incidenza ogni mille abitanti risulta essere molto bassa è nei Comuni di Villa Bartolomea (0,69), così come Palù (0,80) e Pastrengo (0,95). In tal senso spicca in particolare il dato di Villa Bartolomea, soprattutto se confrontato ad esempio a un Comune con popolazione simile attorno ai 5.500 abitanti come Casaleone che, invece, vede un'incidenza di positività pari a 7,53.