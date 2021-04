Entra in casa di una prostituta, la picchia e la rapina: 21enne finisce in carcere

La Volante della Polizia in via Dora Baltea

È accusato di rapina aggravata il 21enne romano intercettato sabato sera, intorno alle 21, dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona, in seguito alla segnalazione di un colpo in appartamento ai danni di una donna di nazionalità cinese. A far scattare il provvedimento sono stati gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli agenti e imputabili al giovane, che è stato riconosciuto dalla vittima e da un testimone.

Le forze dell'ordine spiegano che i risultati delle indagini indicano che l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della cittadina straniera, all'interno della quale sarebbe emersa un'attività di prostituzione, su cui la Polizia di Stato ha avviato ulteriori approfondimenti.

Il 21enne, per sua stessa ammissione, si sarebbe trovato nella casa per consumare un rapporto sessuale, quando si è scagliato contro la donna, afferrandola per i capelli e spingendola con forza a terra. Approfittando poi della fuga della ragazza, cui sono state diagnosticate contusioni guaribili in 7 giorni, il giovane avrebbe rovistato all’interno dell’appartamento e si sarebbe impossessato di alcuni suoi beni personali, oltre che di 270 euro.

Parte della refurtiva (un cellulare, uno strumento per la misurazione dell’insulina e alcune monete) è stata rinvenuta dagli agenti vicino alla zona della rapina, sotto un’auto parcheggiata, vicino alla quale il fuggitivo cercava di nascondersi: è stato infatti intercettato dai due equipaggi delle Volanti inviati sul posto che, avvalendosi delle dettagliate descrizioni raccolte, lo hanno individuato poco lontano da via Dora Baltea, dove era stato commesso il fatto.

Pluripregiudicato per reati specifici, l’ultimo dei quali commesso nell’ottobre dello scorso anno, il 21enne è stato condotto a Montorio in attesa di essere ascoltato dal giudice, che lunedì mattina ha convalidato il provvedimento e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.