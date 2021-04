Occupano una casa disabitata e ne fanno la loro dimora: quattro denunciati

I carabinieri di San Bonifacio in via Camporosolo

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio stavano esegueno uno dei consueti servizi di controllo del territorio nel pomeriggio di lunedì, quando nei pressi di via Camporosolo hanno notato alcuni individui entrare all'interno di un immobile che sapevano essere disabitato.

I militari allora hanno raggiunto l'abitazione, scoprendo che il cilindro della porta di ingresso era stato manomesso: all’interno della abitazione, disabitata ma perfettamente arredata e dotata di tutte le utenze attive, erano presenti 4 soggetti nordafricani, irregolari nel territorio italiano, che arbitrariamente avevano occupato l’immobile, adattandolo a loro dimora.

Per i 4 dunque è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di invasione ed occupazione di edifici e danneggiamento in concorso. Sono stati inoltre mandati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Verona per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio italiano.

La proprietaria dell’immobile, ignara che questo fosse stato occupato, informata dai carabinieri dell'accaduto, ha immediatamente ripristinato le serrature delle porte, rientrando così in possesso della sua abitazione.