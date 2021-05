Blitz della polizia dopo le segnalazioni: in casa nascondeva cocaina, hashish e contanti

La lotta allo spaccio di droga in città, ha portato gli agenti delle Volanti della Questura di Verona ad arrestare, nella mattinata di mercoledì scorso, un cittadino marocchino di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alcune segnalazioni, hanno fatto scattare gli accertamenti di polizia in merito ad un appartamento ubicato in una palazzina di via Ghetto, nel quartiere delle Golosine. Grazie ad uno stratagemma, intorno alle ore 10 di mercoledì, gli agenti delle Volanti sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, dove hanno rinvenuto e sequestrato cocaina, hashish, strumenti per la partizione ed il confezionamento della droga, oltre a 1300 euro in contanti.

Nel dettaglio, le forze dell'ordine hanno rinvenuto all’interno di un armadio più di 67 grammi di cocaina, suddivisa in 6 involucri, e altri due involucri contenenti più di 21 grammi di hashish. Inoltre, nascosti tra i vestiti, sarebbero stati trovati un bilancino elettronico di precisione, un grosso coltello con evidenti residui di hashish e il denaro contante.

All’interno del vano contenitore del letto, infine, sarebbero stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi.

La droga è stata dunque sequestrata e il 34enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'uomo, pregiudicato per reati specifici, è stato condotto nel carcere di Vicenza e venerdì mattina si è presentato davanti al giudice, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella.