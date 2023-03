Aveva in casa 3 chili tra hashish e marjuana: spacciatore in manette

Sono stati gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Verona, nel tardo pomeriggio del 20 marzo, ad arrestare un 28enne colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 2174,85 grammi di hashish e 883,78 grammi di marijuana.

Le attività del personale della questura scaligera contro lo spaccio di stupefacenti, avrebbero fatto emergere infatti che il giovane, attualmente disoccupato, avrebbe messo in piedi una fiorente attività di compravendita di cannabis nella zona di Caselle di Sommacampagna.

Le forze dell'ordine hanno così organizzato un mirato servizio di appostamento nella zona indicata e, intorno alle 15.30 di lunedì, l'uomo è stato individuato dai poliziotti che hanno dato il via al controllo, per poi perquisire la sua abitazione.

Alla fine, sono stati rinvenuti e sequestrati 2174,85 grammi di hashish e 883,78 grammi di marijuana, oltre al materiale utile a frazionamento e pesatura, come due bilancini di precisione funzionanti, i quali avrebbero avuto evidenti tracce di stupefacente depositate sul piatto di pesata. La droga inoltre sarebbe stata già confezionata in involucri di vario tipo e dimensione, e ritenuta pronta per la vendita.

Arrestato, al termine delle formalità di rito l'uomo è stato condotto nel carcere di Montorio, su disposizione del pm, in attesa dell'udienza di mercoledì, al termine della quale l'autorià giudiziaria ha convalidato il provvedimento.