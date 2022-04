Carte di credito e bancomat fuori uso, causa scoperta e disservizio risolto

Nel Veronese, sul Lago di Garda e non solo, come nel resto d'Italia carte di credito e bancomat sono state temporaneamente inutilizzabili. Fonti interne ad alcune banche, riportate da Today, hanno segnalato la presenza di «problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti». La causa è stata però rapidamente trovata ed il disservizio è stato risolto.

Anche i turisti a Peschiera e sul litorale gardesano, più abituati ad usare strumenti digitali di pagamento, hanno dovuto usare il contante questa mattina, 15 aprile. E come loro anche molti veronesi e molti italiani, dato che il problema ha riguardato tutto lo Stivale. In molti negozi sono stati rifiutati pagamenti con carta perché le transazioni venivano inspiegabilmente interrotte. Sia il circuito Mastercard, che Visa e Pagobancomat sarebbero stati fuori uso, impedendo non solo i pagamenti ma anche i prelievi dagli atm.

Nexi, uno dei principali operatori di servizi di pagamento, ha fatto sapere con una nota che «i disservizi che si sono verificati tra le 11.45 e le 12.15 in varie zone d'Italia per quanto riguarda i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi sono stati risolti e i servizi sono stati ripristinati». I pagamenti elettronici sarebbero stati impediti a causa di inconvenienti tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech.

In corso, comunque, verifiche da parte della polizia postale.