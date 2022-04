Per il funerale di Carol Maltesi e per suo figlio organizzate due raccolte fondi

Un funerale decoroso per la madre ed un futuro migliore per il figlio. Doppia raccolta fondi per Carol Maltesi, la 26enne uccisa e fatta a pezzi nel gennaio scorso a Rescaldina, in provincia di Milano. Per lei e per il figlio che vive con il padre in provincia di Verona sono state organizzate due collette.

La prima è stata lanciata dal padre, Fabio Maltesi, attraverso i social network, per contribuire alle spese della cerimonia funebre. «In modo che abbia un funerale dignitoso - ha scritto il padre della giovane - L'offerta è libera. Anche una donazione minima verrebbe apprezzata enormemente e avrebbe tanto valore simbolico per noi e per chi amava Carol».

Per chi volesse contribuire, la causale della donazione è "Contributo funerale Carol Angie Deborah Maltesi", il conto è intestato a Fabio Angelo Roberto Maltesi, l'iban è ES72 0073 0100 5406 5114 0957 e il codice Swift è OPENESMM.

La seconda è stato organizzata sulla piattaforma GoFundMe da due amici e colleghi di Carol Maltesi, Ginevra e Juan, e dal noto rapper Shade. «Quando i riflettori dei media si spengono - hanno scritto gli organizzatori della colletta - le vittime collaterali rimangono al buio. In particolare il figlio di Carol oggi ha bisogno di tutti noi e a lui è indirizzata questa raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita. I fondi andranno interamente al figlio di Carol, tramite il padre con cui siamo in contatto». L'obiettivo che sperano di raggiungere è di raccogliere almeno 5mila euro ed in circa due giorni sono stati donati più di 3.600 euro.