Camionista controllato da un poliziotto (Foto Padova Oggi)

Camionista sanzionato, trasportava male carne equina diretta a Verona

La merce doveva essere conservata nel rimorchio frigorifero ad un temperatura non superiore ai 4 gradi. Al controllo dei poliziotti in A4, la strumentazione indicava che la temperatura non era mai scesa sotto i 10 gradi