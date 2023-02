Vigili del fuoco veronesi: «Organico carente e serve distaccamento in Valpolicella»

I vigili del fuoco veronesi sono sempre al lavoro al salumificio Coati di Arbizzano per spegnere gli ultimi focolai del grande incendio che ha devastato l'azienda. Sono al lavoro da giovedì scorso, 9 febbraio, e cioè da quando il rogo è divampato, partendo probabilmente da una fiamma lasciata accidentalmente incustodita.

Per pura coincidenza, sempre giovedì scorso, i sindaci della Valpolicella, della Val d'Adige e di parte del Garda si sono incontrati con Flavio Pasini, il nuovo presidente della Provincia di Verona. Una coincidenza perché proprio mentre i vigili del fuoco spegnavano l'incendio ad Arbizzano, i primi cittadini dell'Ovest Veronese chiedevano a Pasini d'impegnarsi per creare un nuovo distaccamento dei pompieri proprio in Valpolicella. Un'istanza che da anni viene portata avanti anche dagli stessi vigili del fuoco, i quali lamentano una grave carenza d'organico. «L’ultimo studio elaborato dal comando provinciale ha evidenziato tre necessità non rinviabili - ha fatto sapere Luca Cipriani, presidente della sezione veronese dell'associazione nazionale vigili del fuoco - La prima è rafforzare l'organico della sede centrale, la seconda è aprire un distaccamento permanente nella zona del Villafranchese e la terza è aprire un distaccamento nella zona della Valpolicella».

Alle istituzioni, i vigili del fuoco veronesi chiedono dunque «un'assunzione di responsabilità e una reale presa in carico delle difficoltà che giorno e notte vivono i professionisti del soccorso e della prevenzione operanti nella realtà veronese». Una richiesta che mira «a garantire una risposta sia agli eccessivi carichi di lavoro delle poche squadre presenti sia alla sicurezza dei cittadini», ha concluso Cipriani.