Carenza di dosi vaccino Pfizer, rinviati i richiami a Verona: disagi e arrabbiature

Diverse persone si sono presentate per eseguire la seconda dose Pfizer, salvo poi scoprire non essere disponibile. Sul sito web dell'Ulss 9 Scaligera apposto un avviso per gli utenti

Non sono mancati disagi nella giornata di oggi, lunedì 5 aprile, presso i centri di vaccinazione della popolazione di Verona in Fiera e in quello di Bussolengo. Il motivo? Diverse persone, molte anziane, si sono presentate per effettuare il richiamo del vaccino anti-Covid, vale a dire la cosiddetta "seconda dose" necessaria per l'efficacia ottimale della vaccinazione, ma hanno in seguito scoperto che le dosi di vaccino non erano disponibili.

La stessa Ulss 9 Scaligera aveva apposto sul proprio sito web un messaggio di avviso nel quale si spiegava che a causa di una carenza di dosi Pfizer le vaccinazioni programmate nei giorni 5, 6 e 7 aprile, sarebbero state riprogrammate ai giorni successivi. Così si legge sul sito dell'Ulss 9 Scaligera:

«Per carenza di dosi di vaccino Pfizer, gli appuntamenti per la seconda dose programmati presso i Centri di Vaccinazione di Bussolengo e Verona nei giorni 5, 6 e 7 aprile, sono rimandati nelle stesse sedi e nello stesso orario secondo la seguente programmazione: - gli appuntamenti fissati per il 5 aprile vengono spostati all'8 aprile. - gli appuntamenti fissati per il 6 aprile vengono spostati al 9 aprile. - gli appuntamenti fissati per il 7 aprile vengono spostati al 10 aprile».

Avviso Ulss 9 Scaligera

Non tutti coloro i quali dovevano sottoporsi al vaccino hanno evidentemente avuto modo di leggere tale avviso e, dunque, si sono ugualmente presentati nelle sedi vaccinali di Bussolengo e Verona, salvo poi scoprire di aver fatto un viaggio a vuoto poiché, materialmente, il vaccino per la seconda dose che gli sarebbe spettato in realtà non c'era. Vi è anche chi ha segnalato di aver in realtà ricevuto una mail il cui testo sarebbe stato all'incirca il seguente: