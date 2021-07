Trovato in città, deve scontare più di 5 anni di carcere e viene portato a Montorio

L'uomo è stato arrestato domenica dai carabinieri: era stato condannato in via definitiva per delinquere finalizzata alla commissione di falso, danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Un cittadino italiano di 37 anni, residente in Sicilia e in città per lavoro, nella mattinata di domenica è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Verona Principale.

L'uomo infatti risultava ricercato in seguito ad un provvedimento emesso dalla Procura di Messina, in quanto deve scontare una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, poiché condannato in via definitiva per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falso, danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Il 37enne dunque è stato fermato e condotto nel carcere di Montorio.