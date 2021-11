Deve scontare una pena per reati contro il patrimonio e resistenza: trovato e portato in carcere

Doveva scontare una pena per reato contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, così nel pomeriggio di venerdì è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bardolino: si tratta di V.A., cittadino romeno classe 1988, in Italia senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti.

Una pattuglia della stazione locale stava svolgendo un servizio perlustrativo, quando è transitata nei pressi della tabaccheria Lenotti, situata in via Manzoni a Bardolino, e ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto. A quel punto le forze dell'ordine hanno deciso di sottoporlo a controllo, ma durante le operazioni l'individuo si sarebbe mostrato particolarmente agitato e nervoso, così è stato condotto in caserma per accertamenti più approfonditi.

Arrivati nei loro uffici, i militari hanno appurato che a carico del soggetto risultava pendente un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 19 ottobre dalla Procura della Repubblica di Verona - Ufficio esecuzioni penali, in seguito a condanne per vari reati contro il patrimonio (tra cui furti e ricettazione), commessi nelle province di Mantova e Brescia nell’anno 2012 e nella provincia di Verona, più precisamente a Lazise, nell’anno 2019, quando si era reso protagonista anche di una resistenza a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri a quel punto lo hanno dichiarato in arresto, dando esecuzione al provvedimento di carcerazione e, una volta espletate le formalità di rito, lo hanno condotto nel carcere di Montorio dove dovrà espiare la pena di un anno e tre mesi di reclusione.