Nuovi disordini nel carcere di Montorio: «Ormai la situazione è diventata ingestibile»

Nuovi disordini e criticità sono stati segnalati nel carcere di Montorio. A riferirlo è il segretario locale Al.Si.P.Pe. (Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria) Matteo Barbera, il quale spiega che quello di sabato è stato un «pomeriggio infernale» per gli operatori della casa circondariale di Verona a causa del comportamento di tre detenuti «uno dei quali con condotte di autolesionismo si tagliava le vene, l’altro episodio vedeva protagonista un detenuto che per protesta distruggeva completamente l’illuminazione del reparto», mentre «l'altra protesta inscenata dal detenuto che minacciava il Comandante di Reparto della Polizia penitenziaria con una plafoniera staccata dal muro» e in tutto questo «altro personale intervenuto veniva minacciato con un manico di scopa».

«Alla base di queste proteste da parte dei detenuti, che sfociano in veri e propri disordini che mettono a serio repentaglio la sicurezza e la disciplina dell’istituto e naturalmente l’incolumità del personale di polizia penitenziaria, è la mancanza di lavoro», sottolinea il segretario.

«Ormai la situazione nella casa circondariale di Verona Montorio è diventata ingestibile - prosegue Barbera -, personale di Polizia penitenziaria sempre più carente si trova ad affrontare continui eventi critici e conseguentemente turni di servizio interminabili, che provocano veri e propri stati di stress psicofisico.

Occorrono interventi urgenti, la situazione già rappresentata al Provveditorato regionale dalla nostra sigla, ad oggi non ha visto nessun intervento che abbia migliorato la situazione, si è alle prese tutti i giorni con eventi critici e con il personale di polizia penitenziaria ad operare senza strumenti e formazione necessaria per gestire questa tipologia di detenuti che andrebbero gestiti altrove e con altri mezzi», ha concluso.

Un altro fatto era stato segnalato questa volta dalla Federazione Sindacati Autonomi CNPP di Verona. Nello specifico, si trattava dell'ennesimo ritrovamento di un telefono cellulare avvenuto nel carcere di Montorio. Il dispositivo sarebbe stato nascosto da un detenuto nel WC di una "camera di pernottamento" del 2 reparto isolamento.

«Una certosina attività di vigilanza ed osservazione del personale di Polizia Penitenziaria, nonostante le difficoltà organiche dettate dal piano ferie estivo e assenze a vario titolo, che evidenzia l’encomiabile professionalità dei baschi azzurri - ha commentato Vincenzo Bencivenga della FSA CNPP di Verona - che, ancora una volta, hanno represso l’utilizzo di strumenti illeciti all’interno di un penitenziario, visti gli analoghi pregressi episodi, costantemente introdotti fraudolentemente e, visti i collegamenti esterni con altri soggetti, potrebbero compromettere l’ordine e la sicurezza».