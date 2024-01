Carcere di Montorio. «Agente aggredito e preso a morsi da un detenuto»

«Ennesima aggressione ai danni del personale di polizia penitenziaria di Verona. Nella giornata di ieri (martedì, ndr) un detenuto di origine straniere ha aggredito, e preso a morsi l'agente di turno in sezione, e altro personale di polizia». La denuncia di questo nuovo episodio che si sarebbe verificato nel carcere di Montorio arriva dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, USPP Triveneto.

Dalla sigla sindacale sottolineano che «il personale di polizia penitenziaria di Verona è sempre più stanco delle continue aggressioni subite e il susseguirsi di eventi critici», si spera dunque in «un decisivo intervento da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria».

Secondo USPP le aggressioni sarebbero costanti e continue, viene ribadito quindi che «non è più ammissibile che il personale di polizia sia costretto ad operare in condizioni che possano mettere sempre più a rischio la loro incolumità e quelli degli altri operatori che ci lavorano.

Proprio in occasione della visita del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, il Senatore Andrea Ostellari, e del Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto, durante l'incontro con le organizzazioni sindacali, USPP aveva denunciato i continui casi di aggressione, oltre le altre criticità, come il sovraffollamento della popolazione detenuta della casa circondariale di Verona, la grave carenza di personale di polizia penitenziaria, e l'attuazione di protocolli operativi in supporto al personale di polizia».

«USPP - conclude la nota -esprime la massima solidarietà all'agente coinvolto ed a tutto il personale di polizia penitenziaria, non sono più rinviabili i dovuti interventi che possano mettere fine a tali azioni violente. E per questi motivi che l'USPP sta valutando, anche, una richiesta di incontro urgente con il Prefetto della città di Verona».