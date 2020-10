Disposizioni violate e sentenza da scontare: altre due persone in carcere

Tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona hanno tratto in arresto due soggetti in esecuzione di altrettanti e distinti provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria.

Disposizioni violate

Il primo episodio riguarda l’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.I., classe 1983, di origine moldava ma domiciliato nel Villafranchese: l’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora nella provincia di Verona e all’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per aver commesso una serie di reati contro il patrimonio nel corso di questo anno. A seguito di alcune violazioni commesse, i militari di Villafranca hanno richiesto all’autorità giudiziaria un aggravamento delle misure già in atto: all’esito degli accertamenti di rito, l’uomo è stato tradotto nella serata di mercoledì a Montorio.

Sentenza definitiva

Il secondo episodio riguarda l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Verona – ufficio esecuzioni penali nei confronti di I.I.T., classe 1979, di origine nigeriana ma domiciliato a Nogara. L’uomo si trovava già ristretto agli arresti domiciliari per una serie di reati commessi nell’ambito dello spaccio di stupefacenti nel 2018 nelle province di Verona, Modena e Reggio Emilia. Ma la sentenza, divenuta definitiva, lo condanna all’espiazione di ben 5 anni e 8 mesi di reclusione, così nel pomeriggio di giovedì, anche lui è stato condotto dai carabinieri di Nogara in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante.