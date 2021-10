Condannato per estorsione ai danni di un anziano: rintracciato dai carabinieri e portato in carcere

I carabinieri di Negrar di Valpolicella riferiscono in una nota di aver arrestato «E.J.A., cinquantenne marocchino da anni residente in provincia di Verona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 18 ottobre scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona». Il provvedimento, secondo quanto si apprende, sarebbe «scaturito dalla condanna a 4 anni di reclusione e tremila euro di multa per una estorsione commessa nel 2015».

I militari spiegano che l’uomo, il quale all’epoca sarebbe stato un «venditore ambulante», avrebbe «preso di mira un anziano di Grezzana». In particolare, l'arrestato avrebbe messo in opera nei confronti dell'anziano «una lunga serie di dispetti e molestie, pretendendo di farli cessare solo dietro il pagamento di una cospicua somma di denaro». Il cinquantenne sarebbe poi stato «arrestato in flagranza di reato», quindi «condannato definitivamente nel 2018», ma avrebbe altresì «fruito del beneficio della sospensione dell’esecuzione della pena in attesa della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Venezia in merito all’applicabilità di pene alternative al carcere».

Secondo ciò che riportano i carabinieri, con l'ordinanza del 29 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia avrebbe però rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta dall’interessato ed ha dichiarato l’inammissibilità della detenzione domiciliare. Lo stesso Tribuanle avrebbe quinndi stabilito che «E.J.A., al netto del periodo di custodia cautelare presofferto, debba scontare in carcere il residuo pena di 3 anni, 1 mese e 21 giorni di reclusione». L’ordine di carcerazione è stato trasmesso in data 22 ottobre 2021 ai carabinieri di Negrar di Valpolicella, dove il giorno stesso è stato rintracciato ed arrestato.