A Peschiera del Garda viene istituita la Squadra Motociclisti Carabinieri: «Interventi più rapidi ed efficaci»

I Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Verona sono tesi al servizio di prossimità al cittadino, al fine di ascoltare le persone per comprenderne le esigenze e quindi intervengono per rispondere alle loro esigenze. Proprio tale propensione e la comunicazione con le comunità ha fatto percepire l’esigenza di dotarsi di uno strumento più flessibile e che consentisse spostamenti velocissimi sul Lago di Garda, conseguentemente il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha istituito, nell’ambito del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda (VR), una Squadra Motociclisti che opererà prevalentemente nei Comuni che affacciano sulla sponda lacustre veronese. L’impiego delle motociclette nei periodi di maggiore afflusso turistico consentirà d’intervenire con maggiore rapidità nei momenti di congestione stradale e di raggiungere celermente tutto il lungo lago, specie quegli angoli dove le auto non riescono a transitare.

Le moto hanno la livrea del Nucleo Radiomobile che assicura nel veronese, in sistema con le 51 Stazioni Carabinieri, il controllo del territorio nelle 24 ore con tempestività e flessibilità d’azione. Il Nucleo Radiomobile, con le sue pattuglie ("le gazzelle") su auto e, ora anche, su due ruote, assicura ininterrottamente il controllo del territorio e, all'emergenza, il pronto intervento. Le capacità di mobilità e prontezza proprie di questo reparto ne fanno una pedina fondamentale dello strumento operativo dell'Arma. Anzitutto per contrastare il crimine di strada: i furti, le rapine, le aggressioni e altre situazioni di difficoltà impossibili da codificare nella loro completezza. Infatti, non bisogna dimenticare la prevenzione, un'attività che non lascia traccia nei riepiloghi statistici, ma è determinante per la serenità dei cittadini: tutto quello che poteva accadere e non è avvenuto perché in un certo momento e in un certo luogo transitava una "gazzella" dei Carabinieri.

L'obiettivo è quello di offrire risposte efficaci e tempestive alle richieste dei cittadini, che si rivolgono al "112" per ottenere una soluzione ad un problema che li investe direttamente e, talvolta, drammaticamente. Anche gIi stessi sindaci rivieraschi del territorio di competenza del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda hanno plaudito all’iniziativa che incontra ancor più le esigenze di sicurezza del territorio e manifesta l’attenzione alle esigenze della popolazione.