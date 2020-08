Nella borsa della spesa un chilo di marijuana: arresti e denunce nel weekend di Ferragosto

Due arresti e tre denunce a piede libero, questo il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio, durante il weekend di Ferragosto, disposto dalla compagnia carabinieri di Verona e finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere. Il Nucleo Operativo Radiomobile di Verona, nel corso di tale attività, riferisce di aver arrestato e portato in carcere a Montorio, in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare, un 29enne moldavo. Questi risulterebbe essere pregiudicato, nonché ritenuto responsabile di reiterate violazioni della previgente misura meno afflittiva dell'obbligo di firma, essendo che durante il periodo cui vi era sottoposto avrebbe ugualmente commesso altri furti.

I carabinieri di Verona spiegano poi di aver arrestato, questa volta nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Vescovo, una 31enne nigeriana incensurata, la quale sarebbe stata trovata con una borsa della spesa, al cui interno vi sarebbe però stato anche un chilo di cannabis, pronta per essere immessa nel mercato veronese. Trattenuta in camera di sicurezza e giudicata con rito direttissimo, nella mattinata di ieri è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare in carcere con rinvio del processo al 23 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel medesimo contesto sono state denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria veronese anche tre persone ritenute responsabili di diversi reati: un soggetto per furto di liquori, uno per violazione delle prescrizioni derivanti dalle rispettive misure di sicurezza cui era sottoposto e un cittadino immigrato già espulso e risultato tuttavia inadempiente all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.