Tutela del patrimonio culturale del Veneto, centinaia di beni recuperati in un anno

Un anno di indagini, denunce, sequestri, ma anche di restituzioni alla collettività del patrimonio recuperato. I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia hanno tirato le somme del loro lavoro svolto nel 2022 per prevenire e reprimere i reati di loro competenza.

Un lavoro composto da servizi preventivi di controllo dei siti d'interesse archeologico, monumentale e paesaggistico del Veneto, con il supporto dei carabinieri del servizio aereo, navale, subacqueo e con l’ausilio tecnico dei competenti funzionari del Ministero della Cultura.

In particolare, sono stati eseguiti numerosi sorvoli con gli elicotteri dei carabinieri dei nuclei di Bolzano e Belluno e ripetute immersioni in acque interne e marine, con il supporto del nucleo natanti dei carabinieri di Venezia e dei colleghi competenti sulle aree lacustri.

Ciò ha permesso di denunciare 36 persone per reati contro il patrimonio monumentale e paesaggistico.

Per quanto concerne l’attività prettamente repressiva, l'anno scorso i carabinieri del nucleo hanno denunciato complessivamente 115 persone. Le indagini svolte hanno permesso di effettuare, in Veneto e in altre regioni italiane, complessivamente 17 perquisizioni e di sequestrare 257 beni archeologici e 35 beni tra antiquariali, archivistici e librari.

Non minore importanza è stata data alla contraffazione, con il sequestro di 4 beni sia archeologici che dipinti. Complessivamente, i beni sequestrati dai carabinieri avrebbero generato un profitto ai trafficanti del mercato illecito dei beni culturali di circa 8 milioni di euro.

Infine, la conclusione di alcune indagini ha permesso la consegna di beni culturali ad enti pubblici, ecclesiastici e privati che ne erano stati privati. Tra queste, una restituzione è avvenuta anche in provincia di Verona, dove i carabinieri hanno riportato la statua lignea del Martirio di San Sebastiano, rubata nell’immediato dopo guerra dalla chiesa di Santa Maria Assunta di Garda.

L’opera sacra è stata recuperata controllando il mercato dell’arte attraverso il monitoraggio delle piattaforme online. A distanza di 70 anni dal furto, i carabinieri hanno reso alla comunità di Garda una scultura di straordinario e incommensurabile valore storico, artistico e devozionale.