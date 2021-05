Non poteva essere in libertà, i carabinieri lo trovano e lo portano in carcere

Mercoledì scorso, 12 maggio, nella zona di Borgo Roma, i carabinieri di Verona si sono imbattuti in un uomo poi rivelatosi nullafacente e pregiudicato. Successive e più approfondite verifiche hanno consentito ai militari di scoprire che il cittadino, di nazionalità marocchina e nato nel 1963, aveva un conto in sospeso con la giustizia italiana. Su di lui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall'ufficio esecuzioni penali del tribunale di Verona, per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per lui, si sono aperte le porte del carcere di Trento, dove è stato accompagnato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.