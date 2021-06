Aggressione in centro a Peschiera del Garda: i carabinieri denunciano sei giovani, due sono minorenni

A conclusione di un'attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda, i militari dell'Arma riferiscono di aver «identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria i sei giovani, di cui due minori» che domenica 23 maggio scorso, verso le ore 22 in Piazza d’Armi a Peschiera del Garda, avrebbero «aggredito tre loro coetanei». Nella circostanza, le vittime avrebbero poi riportato delle «lesioni giudicate guaribili in 3, 25 e 45 giorni salvo complicazioni». In particolare, spiegano sempre i carabinieri, «il ragazzo che ha riportato lesioni più gravi si trova tuttora ricoverato presso l’ospedale di Brescia poiché dovrà essere sottoposto ad un piccolo intervento allo zigomo».

I carabinieri allertati da alcune persone che avevano assistito all’episodio, spiegano che nell'occasione avevano raccolto le loro testimonianze ed avevano estrapolato le immagini dell’evento da alcuni sistemi di videosorveglianza collocati nel centro storico di Peschiera del Garda. A seguito di tali attività, i militari dell'Arma riferiscono di essere riusciti a «ricostruire tutte le fasi dell’aggressione, identificando compiutamente i sei giovani che l’avevano messa in atto».

Non si conoscono, tuttavia, i motivi di tale gesto ma gli investigatori ipotizzano si tratti di ragioni «futili e riconducibili ad una discussione verbale avvenuta poco prima tra i due gruppi di ragazzi». Gli aggressori, spiegano sempre i carabinieri, sono «tutti italiani e residenti a Peschiera del Garda», i quali sono stati «identificati in I.D.A. di anni 24, X.A. di anni 20, L.A. di anni 19, C.N, di anni 20 ed i minori P.A. di anni 16 e L.D. di anni 17». I primi quattro, in base a ciò che riportano i militari dell'Arma, «sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Verona e gli ultimi due alla Procura della Repubblica per i minori di Venezia».