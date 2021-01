Trovato con 200 grammi di marijuana, in casa ne coltivava sei piante

Un ventenne di San Pietro in Cariano, già arrestato tre anni fa per spaccio, è stato sorpreso dai carabinieri del posto vicino alla sua abitazione

I carabinieri di San Pietro in Cariano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di marijuana un ventenne del posto già conosciuto ai militari per precedenti analoghi.

Nel corso di uno dei consueti servizi di perlustrazione, l'equipaggio dei militari ha notato il ventenne A.Z., già arrestato tre anni fa per spaccio, che stava aprendo il bagagliaio della sua Fiat Bravo parcheggiata nei pressi dell'abitazione. Alla vista dell'auto di servizio, il giovane ha chiuso frettolosamente, senza prelevare nulla, ha inforcato la sua bicicletta ed ha tentato di allontanarsi, facendo finta di niente. I carabinieri lo hanno raggiunto e controllato, notando uno stato di agitazione crescente. Riportato alla macchina, di cui aveva le chiavi, A.Z. ha confessato di avere dello stupefacente ed ha aperto il portellone per mostrarlo agli operanti. Si trattava di circa 200 grammi di infiorescenze di marijuana contenute in un barattolo di vetro ed in tre contenitori di plastica, nascosti all'interno di uno zaino.

I militari hanno così esteso la perquisizione all'abitazione del ragazzo. In camera da letto, i carabinieri hanno trovato altri tre barattoli contenenti qualche ulteriore grammo di marijuana e quattro grammi di hashish. Ed interrate nel giardino di casa, c'erano sei piante di marijuana.

Oltre allo stupefacente i militari hanno sequestrato anche 200 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Ritenendo accertata non solo l'attività di detenzione ai fini di spaccio, ma anche la coltivazione, A.Z. è stato arrestato, prevedendo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.