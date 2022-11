In auto con cocaina, marijuana e un bilancino, 23enne tratto in arresto

Giovedì scorso, 17 novembre, i carabinieri di San Bonifacio arrestarono un 22enne perché trovato con un panetto da 100 grammi hashish sotto il sedile lato passeggero della sua autovettura. Pochi giorni dopo, il 21 novembre, un altro giovane residente nella Bassa Veronese è stato fermato a San Bonifacio sempre dai militari del nucleo operativo e radiomobile. Il ragazzo di 23 anni è stato trovato in possesso di 8 piccoli involucri in cellophane contenenti cocaina. E perquisendo la sua vettura, i carabinieri hanno trovato anche 4 involucri di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è stato convalidato dal tribunale scaligero lunedì scorso e per il 23enne è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di rientrare a San Bonifacio.

E sempre lunedì i carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Verona un giovane di San Bonifacio trovato in possesso di 3 grammi di cocaina detenuti per uso personale.