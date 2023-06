Si allontana dall'albergo di notte e finisce nel Tramigna, 83enne salvato dai carabinieri

Nella notte tra ieri e oggi, 2 e 3 giugno, i carabinieri di San Bonifacio hanno salvato un 83enne milanese malato di Alzheimer in vacanza a Soave. L'uomo è stato trovato nelle acque del Tramigna, bloccato dal fondo fangoso e quindi incapace di raggiungere l'argine del fiume.

L'allarme al 112 è arrivato alle 3.45 di questa notte. È stata la moglie dell'83enne a chiamare i carabinieri, non trovando più il compagno nella stanza della struttura ricettiva in cui la coppia alloggiava per le vacanze. L'anziano si era allontanato nel cuore della notte, in pigiama ed in stato confusionale ed i militari del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio sono intervenuti immediatamente per rintracciarlo.

Le ricerche dei militari si sono concluse con il ritrovamento dell'uomo riverso nelle acque del fiume Tramigna, ad una decina di metri di distanza dall’albergo dove alloggiava. I carabinieri, con l’ausilio dei colleghi di Monteforte d’Alpone, si sono immersi quindi nel fiume ed hanno riportato a riva l'uomo.

L'83enne è apparso ai carabinieri completamente disorientato ma tutto sommato in buone condizioni. Per accertamenti, l'anziano è stato poi accompagnato al pronto soccorso di San Bonifacio ed è stato dimesso nelle prime ore dei questa mattina.