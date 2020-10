Moglie e figlia non agevolano arresto di un 77enne condannato a 10 anni

Questa mattina, 24 ottobre, i carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato un 77enne destinatario di un provvedimento di unificazione delle pene relative a precedenti condanne; provvedimento emesso dal Tribunale di Trento. Le iniziali del nome dell'arrestato sono M.W. ed era domiciliato a Peschiera.

L'uomo, in passato, ha accumulato pene fino ad un totale di 10 anni e 8 mesi di reclusione, di cui solo 3 già scontati. Pene che sono state emesse nel 2006 dal Tribunale di Venezia per reati fallimentari, nel 2010 dal Tribunale di Padova per il reato di ricettazione e dal Tribunale di Trento nel 2016 per i reati di truffa e ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

M.W. è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Peschiera, dove la moglie e la figlia non avrebbero reso facile l'esecuzione dell'arresto, mostrando un certa aggressività nei confronti dei militari. I carabinieri sarebbero però riusciti a calmare gli animi e a condurre il 77enne negli uffici della compagnia per le operazioni di arresto. Al termine di queste operazioni, l'uomo è stato portato nel carcere di Montorio dove dovrà scontare i rimanenti 7 anni ed 8 mesi di reclusione.