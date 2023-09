Carabinieri, tre nuovi ufficiali per il territorio veronese

Sono stati presentati mercoledì mattina dal comandante provinciale dei carabinieri di Verona, il colonnello Francesco Novi, i tre nuovi ufficiali che nei giorni scorsi si sono insediati nell'Arma scaligera.

Il tenente colonnello Antonio Sframeli, 55 anni, è il nuovo comandante del Reparto Operativo di Verona. Originario della provincia di Messina, ha una lunga esperienza al comando di reparti territoriali in aree sensibili, sotto il profilo criminale, come la Calabria e la Sicilia. Ha prestato servizio presso il Reparto Operativo di Reggio Calabria e più recentemente alla DIA di Catania, inoltre, come ultimo incarico, è stato, come ultimo incarico, quale responsabile della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del capoluogo etneo. Sframeli sostituisce il tenente colonnello Fabrizio Cassatella, che lascia l’incarico dopo 6 anni al servizio della comunità scaligera.

Il capitano Pierluigi Stella, 58enne originario della provincia di Roma, è un volto conosciuto della città. Sinora al comando della sezione operativa della compagnia di Verona dove ha ottenuto brillanti risultati investigativi, è stato assegnato all’oneroso incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Bonifacio.

Il tenente Alessandro Raganato, 29enne originario della provincia di Lecce, è il nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona. Proviene dal 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo e sostituisce il capitano Debora Senatore, riassegnata alla Compagnia di Figline Valdarno, nella zona di Firenze.