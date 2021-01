Segnalato assembramento fuori dal locale: i carabinieri lo chiudono, trasgressori multati

La violazione delle norme in materia di contenimento dell’epidemia da Sars-Cov 2 è costata ad un esercente legnaghese la chiusura del locale per cinque giorni. Lo riferiscono i carabinieri del NOR della compagnia di Legnago, impegnati come tutto il personale del comando provinciale di Verona in una serie di controlli straordinari del territorio.

Chiamati ad intervenire nella serata di ieri, domenica 3 gennaio, su richiesta di alcuni cittadini allarmati da un insolito assembramento nei pressi di un locale pubblico, i militari spiegano di aver trovati otto avventori intenti a consumare alcune bevande nei pressi del locale. Il tutto nonostante fosse ieri in vigore il ben noto divieto di consumazione di bevande ed alimenti nei pressi dei locali che effettuino vendita d'asporto. Divieto, ovviamente, derivante dal regime istituito per la cosiddetta "zona rossa" dal Dpcm dello scorso 3 dicembre. Per questo, oltre alla chiusura del locale, i militari riferiscono di aver inoltre provveduto a sanzionare amministrativamente i trasgressori.