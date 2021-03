Guida senza patente ed assicurazione, causa un incidente, fugge e denuncia il furto dell'auto

A finire nei guai per "simulazione di reato" ed una maxi multa un cittadino di 31 anni

Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo, i militari della stazione dei carabinieri di Minerbe, a conclusione di una specifica e mirata attività di indagine, riferiscono di aver deferito all’autorità giudiziaria scaligera un cittadino straniero di 31 anni per "simulazione di reato". Secondo quanto riportato dai militari in una nota, l’uomo sarebbe stato individuato quale conducente dell’autovettura coinvolta in un grave sinistro stradale, avvenuto la sera del 12 febbraio scorso a Pressana, a seguito del quale il denunciato si sarebbe poi dato alla fuga a piedi. Nell'ambito di tale incidente, anche la cancellata di un edificio avrebbe subìto dei danni.

Gli accertamenti svolti dall'Arma, oltre a stabilire la presenza del 31 enne sul luogo del sinistro, avrebbero altresì dimostrato come lo stesso si trovasse alla guida privo di patente e senza la prevista copertura assicurativa. Infatti, successivamente a quell’episodio, il 16 febbraio, sempre presso gli uffici del comando della stazione di Minerbe, i militari spiegano che l’uomo si sarebbe presentato per denunciare di aver subito il furto del proprio veicolo che sarebbe avvenuto proprio la sera del 12 febbraio.

Tuttavia, spiegano sempre i carabinieri, gli elementi raccolti dagli operanti avrebbero al contrario fatto emergere la responsabilità del 31 enne stesso. Pertanto i militari dell'Arma spiegano di aver proceduto per il reato di "simulazione", in violazione dell'articolo 367 del codice penale e, nella circostanza, di aver contestato all'uomo ben cinque sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.500 euro, oltre al sequestro del veicolo. Il tutto, naturalmente, a fronte delle diverse violazioni riscontrate dai carabinieri, tra cui guida senza patente, veicolo senza copertura assicurativa, fuga dal luogo del sinistro con danni alle cose.