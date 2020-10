Ben coltivate lungo la ferrovia di Legnago, trovate 5 piante di cannabis

Questa mattina, 12 ottobre, vicino al depuratore di Legnago, in zona Porto, lungo la ferrovia, i carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile hanno trovato e sequestrato cinque piante di cannabis di notevoli dimensioni. La cannabis veniva coltivata in vasi di plastica ed era concimata e innaffiata.

La piccola coltivazione è stata scoperta in vasto appezzamento di terra da tempo incolto, in un'area prevalentemente isolata ed agricola. La zona era monitorata dai militari, in quanto si prestava all'attività illecita della coltivazione di stupefacenti. E al momento sono in corso gli opportuni accertamenti per identificazione i responsabili del reato.